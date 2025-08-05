Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Интер не оставляет попыток подписать Адемолу Лукмана. После двух отказов миланцы готовят новое предложение стоимостью около 50 миллионов евро, что должно удовлетворить финансовые аппетиты Аталанты. Соглашение с самим футболистом уже достигнуто – он согласовал годовую зарплату в 4,5 миллиона евро.

Интер получил отказ по трансферу суперзвезды Серии А – игрок демонстративно давит на свой клуб

Однако переговоры между клубами затянулись. Интер установил дедлайн – вопрос должен быть решен в течение 10 дней, чтобы представить новичка главному тренеру Кристиану Киву до старта Серии А.

Сам Лукман заявил о желании покинуть Бергамо и уже официально подал трансферный запрос. Более того, он обвинил Аталанту в нарушении договоренностей – мол, клуб обещал отпустить его. На это ответил гендиректор бергамасков, объяснив: договоренность касалась лишь трансфера за границу, а не к конкуренту в Серии А.

Фанаты Аталанты также отреагировали – возле базы Зингония появился баннер с надписью: "Хватит. Агентам без чести и игрокам без благодарности – уважайте болельщиков, которые вас поддерживали". Стоит отметить, что Лукман за три сезона забил 52 гола за Аталанту и помог команде выиграть Лигу Европы в 2024 году.

На нигерийца также претендовали Наполи и Атлетико, но сам игрок мечтает именно про Интер. Его контракт с Аталантой действует до 2027 года.

"Плакав і відмовлявся переходити": як Реал оформив рекордний трансфер в історії – 12 мільярдів, майстер-клас Флорентіно