Пресс-служба "нерадзурри" сообщила, что у Маркуса Тюрама обнаружили усталость приводящих мышц левого бедра. Его состояние будет контролировать тренерский штаб.

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По информации bein sports, Тюрам пропустит матч с Болоньей в 33 туре Серии А, который запланирован на 20 апреля. Существует риск, что французский нападающий не сможет сыграть с Миланом в Кубке Италии, а также не восстановится к матчу с Барселоной в ЛЧ.

Напомним, Тюрам – лучший бомбардир Интера в Серии А с 14 голами в 31 встрече. Лаутаро Мартинес имеет в своем активе 12 забитых мячей в чемпионате Италии.

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