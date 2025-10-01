Маркус Тюрам был вынужденно заменен во 2-м тайме матча Лиги чемпионов со Славией (3:0). Как сообщает Gazzetta dello Sport, повреждение Тюрама оказалось более серьезным, чем предполагалось.

Обследование выявили у француза травму двуглавой мышцы бедра. Он пропустит от трех до четырех недель.

Вероятно, 28-летний нападающий не сыграет с Кремонезе и Ромой в Серии А и Унионом в Лиге чемпионов, а также пропустит вызов в сборную Франции.

Целью игрока станет возвращение к матчу с Наполи 25 октября.

