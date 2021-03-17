Самир Ханданович получил положительный результат теста на наличие коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.

Интер планирует избавиться сразу от трех хавбеков – большие зарплаты не соответствуют уровню игры

Интер отправил своего голкипера на самоизоляцию. Таким образом 36-летний словенец не поможет своей команде в ближайших поединках Серии А, где подопечные Конте уверенно шагают к чемпионству. Следующую встречу Интер проведет 20 марта против Сассуоло.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ханданович провел 27 матчей, в которых пропустил 26 голов.

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