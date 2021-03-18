Миланский Интер имеет новые потери из-за COVID-19, из-за чего может не сыграть ближайший матч чемпионата Италии.

Стефан де Врей и Матиас Весино сдали положительные тесты на коронавирус и уже находятся на карантине, сообщает официальный сайт Интера.

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Ранее COVID-19 обнаружили у Хандановича и Д'Амброзио. Такая заболеваемость вызывает опасения относительно судьбы матча с Сассуоло – Sky Sport Italia отмечает, что матч будет перенесен на неопределенный срок.

К слову, Интер возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, имея в активе 65 очков после 27 сыгранных туров. Ближайший преследователь, Милан, отстает на целых 9 пунктов.

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