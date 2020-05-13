Интер пошел на уступки, чтобы продать Баварии Перишича

Бавария получила дополнительный шанс подписать хавбека миланского Интера Ивана Перишича на постоянной основе.

Интер перенес дедлайн выкупа хорватского полузащитника Ивана Перишича, выступающего за Баварию на правах аренды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, оба клуба изменили условия действующего контракта и перенесли дедлайн, изначально установленный на 15 мая, до фактического окончания сезона в Бундеслиге. Таким образом, Бавария получила больше времени для принятия решения. В соглашении прописана сумма выкупа – 20 млн евро. Интер рассчитывает получить эту сумму, а не игрока, поэтому пошел на уступки.

К слову, в текущем сезоне Перишич сыграл 21 матч за Баварию во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач. Возобновление Бундеслиги запланировано на 16 мая.

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