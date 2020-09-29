Интер попытается подписать Жервиньо – Конте настаивает на трансфере форварда
00:30 - Читати українською
Нападающий Пармы Жервиньо может переехать в лагерь миланского гранда.
Жервиньо попал в список трансферных целей Интера сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
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В подписании 33-летнего ивуарийца заинтересован главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте, который планирует увеличить конкуренцию среди звезд атакующей линии миланской команды, где находятся Санчес, Лукаку и Мартинес.
В прошлом сезоне Серии А Жервиньо провел 31 поединок, в которых отметился 7-ю голами и 4-мя ассистами.
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