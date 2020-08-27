"Нерадзурри" стремятся начать сезон в Серии А на неделю позже из-за участия в финале Лиги Европы, сообщает Football-Italia.

Интер стал самой дорогой командой Италии – Роналду и Ко сдали позиции после фиаско Сарри

Интер завершил сезон 21 августа, тогда как другие итальянские клубы имели больше времени на отдых. Отметим, что предварительная дата начала сезона 2020/21 в Италии – 19 сентября.

К слову, миланцы заняли второе место в чемпионате Италии и уступили Севилье в финале Лиги Европы (2:3). Кроме того, Интер вылетел из Кубка Италии на стадии полуфинала.

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