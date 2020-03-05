Интер помог итальянской больнице немаленькой суммой в борьбе с коронавирусом

Интер финансово поддержал больницу имени Сакко в борьбе с эпидемией коронавируса.

Интер сделал пожертвование больнице имени Сакко в Милане на сумму 100 тысяч евро, информирует официальный сайт "нерадзурри".

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Отмечается, что пожертвования департамента биомедицинских и клинических наук больницы позволит продолжить изучение коронавируса и точнее определить пути распространения болезни.

"Интер неразрывно связан с Миланом. С самого начала чрезвычайной ситуации с коронавирусом мы внимательно следили за развитием событий. Интер считает своим долгом помочь больнице имени Сакко", – заявил президент клуба Стивен Чжан.

Добавим, что в Италии запретили проведение любых спортивных соревнований вплоть до 3 апреля из-за эпидемии коронавируса.

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