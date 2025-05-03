Интер встретился с Вероной в матче 35-го тура Серии А, который состоялся 3 мая 2025 года. Результат и обзор встречи

Интер после двух поражений подряд в чемпионате не имел права на ошибку в игре с Вероной – "нерадзурри" отставали аж на 6 очков от первого Наполи на момент начала встречи. Однако, Симоне Индзаги держит в голове ответный полуфинал Лиги чемпионов против Барселоны (6 мая), а потому предоставил передышку почти всем игрокам основы.

Довбик может заменить чемпиона Европы – экс-тренер Манчестер Юнайтед заинтересовался украинцем

Верона же находится рядом с зоной вылета, однако имеет отрыв от 18-го места в 6 очков – довольно безопасное расстояние. Уже на 8-й минуте Интер заработал право на пенальти: Арнаутович отдавал пас на ход Фраттези, подняв мяч, а Валентини рукой задел снаряд. Асллани хладнокровно развел мяч и вратаря по разным углам – 1:0!

Далее моментов было очень мало. "Нерадзурри" контролировали мяч, не давая сопернику создать ничего, да и сами не спешили в атаку. За первый тайм статистика ударов в створ ворот был 2:1 в пользу Интера, а завершилась половина минимальным преимуществом миланцев.

Второй тайм проходил по похожему сценарию. Угловой в исполнении Асллани вызвал настоящую панику в защите Вероны, однако обошлось без гола. Дуда нанес неплохой удар из-за пределов штрафной (выше ворот), а затем едва не травмировал сразу двух игроков Интера. Сначала словак отмахнулся от Залевски, а затем влетел в ноги Корреа. Судья пожалел Ондрея, показав ему желтую. В итоге, Интер минимально обыграл Верону, набрал 74 очка и сохранил отставание в 3 балла от первого Наполи.

Наполи в матче с 2-мя отмененными голами одолел Лечче – партенопейцы оторвались от Интера на вершине Серии А