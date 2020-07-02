Милан на последних секундах вырвал ничью у СПАЛа, Лечче уступил Сампдории, Интер уничтожил Брешию: Серия А, 29 тур

В среду очередной тур чемпионата Италии продолжили шесть поединков. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 2019/20, 29-й тур

Болонья – Кальяри – 1:1

Голы: Барроу, 45+4 – Симеоне, 46

Интер – Брешия – 6:0

Голы: Янг, 5, Санчес, 20 (пен.), Д'Амброзио, 45, Гальярдини, 52, Эриксен, 84, Кандрева, 88

Верона – Парма – 3:2

Голы: Ди Кармин, 45+3 (пен.), Дзакканьи, 54, Пессина, 81 – Кулусевски, 14, Гаджиоло, 64

Лечче – Сампдория – 1:2

Голы: Манкозу, 50 (пен.) – Рамирес, 40 (пен.), 75 (пен.).

СПАЛ – Милан – 2:2

Голы: Валотти, 13, Флоккари, 30 – Леау, 79, Викари, 90+4 (аг.)

Удаление: Д'Алессандро, 43 (СПАЛ, красная карточка)

Фиорентина – Сассуоло – 1:3

Голы: Кутроне, 90 – Дефрель, 24 (пен.), 35, Мулдур, 61

Ювентус с роскошными голами Роналду и Косты одолел Дженоа, Лацио вырвал победу у Торино: Серия А, 29 тур, вторник

Соседи по турнирной таблице – Болонья и Кальяри – в первом тайме обменялись несколькими опасными моментами. Сначала Раджа Наингголан пробил рядом со штангой, а затем с ударом Родриго Паласио низом по центру ворот не без проблем справился Алессио Краньйо. Мог аргентинский форвард забивать и под конец тайма, однако круглый коварно пролетел в считанных сантиметрах над перекладиной.

Уже в добавленное время хозяева таки дожали соперника. Героем эпизода стал Муса Барроу, который протащил мяч в штрафную и, воспользовавшись ошибкой защитников, нашел щель между голкипером и стойкой. Сразу после перерыва Джованни Симеоне сравнял и команды начали с чистого листа. Немного лучше выглядели болонцы, но поразить ворота соперника им больше не удалось.

Оба лидера Серии А – Ювентус и Лацио – свои поединки 29-го тура уверенно выиграли. Подопечным Антонио Конте необходимо было побеждать Брешию, чтобы не отпускать конкурентов за медали в отрыв. "Змеи" уже с первых минут взялись за решение задачи: Алексис Санчес промчался по правому флангу и навесил в район одиннадцатиметровой отметки, где караулил Эшли Янг. Английский ветеран с лету результативно переправил мяч в сетку ворот и вывел свою команду вперед.

В середине тайма Алеш Матею завалил соперника в своей штрафной, сорвав перспективную атаку. Арбитр зафиксировал нарушение правил и назначил одиннадцатиметровый, который уверенно реализовал Санчес. Данило Д'Амброзио, попав на последней минуте тайма головой в ворота соперника, заставил Диего Лопеса искать для своих подопечных мотивацию на вторую сорокапятиминутку. Очевидно разговор с футболистами Брешии не удалась, поскольку вскоре и четвертый гол влетел в ворота Йессе Йоронена. Под конец тайма свое слово сказал Кристиан Эриксен, в падении добив мяч в сетку ворот. А через мгновение финальную точку в матче поставил Кандрева, которому ассистировал датчанин.

Деян Кулусевски, поборовшись до конца в штрафной соперника с защитниками, уже в начале матча забил в ворота Вероны и вывел Парму вперед. На последних секундах добавленного к первому тайму времени хозяева получили право на пенальти, который уверенно реализовал Самуэль Ди Кармин. После перерыва обе команды снова обменялись голами: на дальний выстрел в угол ворот от Маттиа Дзакканьи ответил Рикардо Гаджиоло, удачно замкнув прострел одноклубника.

Равный первый тайм Лечче и Сампдории подытожил одиннадцатиметровый на 40-й минуте: Гастон Рамирес мощным выстрелом чуть не сломал перекладину, но мяч отскочил в поле и закатился в ворота. После перерыва свое право на пенальти получили и "салентини" – Марк Манкозу возобновил интригу. Однако это был не последний выстрел "с точки" в матче – Рамирес оформил дубль со стандарта. Наш Евгений Шахов в стартовую одиннадцатку не попал, появившись на поле лишь в конце матча.

Обладая игровым преимуществом Милан неожиданно пропустил от СПАЛа после розыгрыша углового уже на 13-й минуте. Впоследствии Серджио Флоккари заметил, что голкипер "россонери" вышел далеко из ворот и запустил круглого на удачу почти с середины поля. Мяч влетел в ворота и увеличил преимущество хозяев до двух голов. Впоследствии Милан один гол отыграл, однако взятие ворот Хакана Чалханоглу арбитр не засчитал. Лишь под конец матча Рафаэлю Леау, вышедшему на замену, удалось отквитать один гол. А в добавленное время Франческо Викари срезал мяч в собственные ворота и спас Милан от сенсационного поражения.

Сассуоло на выезде неожиданно разгромил Фиорентину. Дубль от Грегуара Дефреля в первом тайме после перерыва довершил Мерт Мулдур. Лишь на последней минуте матча Патрик Кутроне подсластил горечь поражения, замкнув головой навес Бобби Данкана.

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