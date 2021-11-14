Немец может заменить на Джузеппе Меацца ветерана Ивана Перишича, утверждает Tuttosport.

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У хорватского вингера осталось полгода по контракту с "нерадзурри". Интер не будет предлагать балканцу новый контракт. Фаворитом на вакантную позицию на левом фланге миланцы сделали Госенса, за которого летом Аталанта стремилась получить минимум 50 млн евро. Альтернативный вариант – звезда франкфуртского Айнтрахта Филип Костич.

В нынешнем сезоне Робин Госенс провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 1 ассист. Травма подколенного сухожилия в сентябре отправила немца в лазарет минимум на два месяца.

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