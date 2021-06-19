"Нерадзурри" заинтересованы в аренде хавбека МЮ Донни ван де Беека, утверждает Calciomercato.

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Манкунианцы готовы проститься с нидерландцем, который не смог освоиться на Олд Траффорд в премьерный сезон. Однако, "красные дьяволы" желают продать 24-летнего полузащитника. Юнайтед хотел бы получить за ван де Беека 30 млн евро. Поскольку потенциальная аренда воспитанника Аякса не входит в планы МЮ, переговоры обещают быть тяжелыми.

В сезоне 2020/21 Донни ван де Беек провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Среднее проведенное время на поле – чуть больше 40 минут.

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