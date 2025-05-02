Интер подтвердил травму главной звезды – участие в ответном полуфинале ЛЧ против Барсы будет чудом
Интер рискует принимать Барселону во втором матче полуфинала ЛЧ без своего капитана и наиболее статусного игрока.
"Нерадзурри" на официальном сайте подтвердили травму сгибательной мышцы бедра у Лаутаро Мартинеса.
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Ориентировочный срок восстановления от такого повреждения – 7-10 дней. Капитан Интера точно пропустит тур Серии А против Вероны и имеет мало шансов помочь в ответном полуфинале ЛЧ с Барселоной (6 мая). Наиболее оптимистичный сценарий для Мартинеса это оказаться в запасе.
Напомним, первая встреча на Монжуике завершилась перестрелкой 3:3. Именно там Лаутаро получил травму и не смог выйти на второй тайм.
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