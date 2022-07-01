Интер подписал второго албанца в своей истории
Полузащитник Эмполи Кристиан Асллани попытается закрепиться в лагере миланского Интера.
20-летний албанец подписал контракт с "нерадзурри", сообщает пресс-лужба клуба. Футболку Интера Асллани будет одевать в течение года на правах аренды из Эмполи.
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Миланцам опорный хавбек обошелся в 4 миллиона евро, но они имеют право выкупа по завершении соглашения. Переход является знаковым для Кристиана – он стал вторым албанским игроком в истории Интера после Рэя Маная.
Заметим, Асллани родился в Албании, но рос и учился футболу в Италии. На профессиональном уровне играл только в Эмполи, за который в прошлом сезоне провел 23 поединка в Серии А.
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