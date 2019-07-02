Интер подписал хавбека сборной Италии

Полузащитник Сассуоло Стефано Сенси перешел в Интер.

Интер на своем официальном сайте сообщил о подписании хавбека Стефано Сенси. "Нерадзурри" арендовали игрока у Сассуоло на год с правом выкупа.

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23-летний хавбек с 2018 года выступает в составе сборной Италии и участвует в квалификации Евро-2020.

Интер этим летом уже успел назначить Антонио Конте на пост главного тренера, а также подписать Диего Година и Валентино Лазаро. Помимо этого клуб интересуется форвардом Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку.

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