Интер подготовил 3 топ-варианта для усиления атаки
Нерадзурри стремятся освежить переднюю линию, чтобы лучше выступать в еврокубках.
Матч Лиги чемпионов против Ливерпуля показал, что Интеру нужно усиливать атаку. Джеко возрастной, а Лаутаро в последнее время деградировал. Клуб ищет новых нападающих на рынке.
Дибала может бесплатно покинуть Ювентус – звезду предложили грандам АПЛ и еще двум топ-клубам
У Интера есть три варианта, сообщает La Gazzetta dello Sport. Мечта – подписать свободным агентом Пауло Дибалу, который до сих пор не продлил контракт с Ювентусом.
Более реалистичный вариант – Джанлука Скамакка. "Нерадзурри" ведут молодого нападающего Сассуоло еще с прошлого года. Третья фамилия в шортлисте – Джонатан Дэвид. Канадец шикарно играет за Лилль во Франции, но обойдется очень дорого.
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