Интер победил Наполи благодаря блестящему голу Лаутаро Мартинеса – "нерадзурри" вернулись на вторую позицию в Серии А

Турнирных задач у лидеров чемпионата Италии уже нет, ведь все участники еврокубков определены. Неаполитанцы пройдут туда при любых условиях через Кубок, Интер попал в четвёрку группы Лиги чемпионов, а Ювентус взял чемпионство тур назад. Таким образом, команды могли сыграть в своё удовольствие, спокойно подготовившись к рестарту ЛЧ и ЛЕ. У миланцев была ещё и мотивация завоевать серебряные медали.

Старт встречи был за Интером, который быстро захватил контроль над мячом и не выпускал Наполи с его половины поля. Хозяева регулярно врывались в штрафную, но моментов не возникало до 11-й минуты, когда удалось забить гол. Его привез Руй, потерявший мяч на фланге, после чего последовал навес в штрафную и прострел Бираги под удар Д'Амброзио – Данило пробил щёчкой в ​​противоход Мерету. 1:0!

У неаполитанцев в первой половине первого тайма мало что получалось, хотя несколько раз они опасно пробивали с офсайдов. Интер же вообще остановился, не нанеся ни одного удара по воротам аж до компенсированного арбитром времени, за что едва не был наказан на 25-й минуте – это Зелински пробил из-за пределов штрафной по центру, заставив Хандановича парировать! В этой же атаке Руй стрелял с острого угла выше ворот. На 31-й Инсинье протащил мяч с фланга к линии штрафной и выкатил передачу на правый край, откуда Политано пробил вторым касанием под ближнюю штангу – Ханданович спас.

Ещё через пять минут Лоренцо запорол лучший момент Наполи в первом тайме, избежав офсайда и пробив с 11 метров после проникающей передачи от Зелински – мяч с небольшим рикошетом прошёл в сантиметрах от дальнего угла. На 40-й мог забивать из-под защитника метров с 19-ти Эльмас, но получилось неточно. Интер получил шанс наказать соперника за расточительность в компенсированное время выстрелом Брозовича под левую штангу, но теперь уже Мерет спас свою команду. В конце концов, на перерыв футболисты ушли при минимальном преимуществе миланцев.

Второй тайм Интер начал активно, уже на 47-й минуте пробив по воротам – это Лукаку замыкал подачу Кандревы лёгким ударом головой в руки Мерету. Впрочем, после этого миланцы снова остановились, а Наполи перехватил инициативу. На 51-й минуте это могло вылиться в пенальти результате удара Инсинье слёту в локоть Кандревы, но хозяев спас тот факт, что рука была прижата к корпусу. На 54-й хорошую комбинацию перед штрафной ударом в защитника метров с 20-ти завершил всё тот же Инсинье, на 59-й Зелински замыкал верховую подачу (над воротами), а на 64-й Эльмас стрелял со средней дистанции в правый нижний угол – рядом со штангой пролетел мяч!

Антонио Конте на 60-й минуте бросил в бой Година и Мартинеса. Моментального эффекта эти замены не дали, но постепенно Интеру удалось выровнять игру, а на 67-й "нерадзурри" могли и второй гол забить – Бираги убежал от Хюсая флангу, ворвался на левый край штрафной и пробил в ближний угол, не попав в створ. Перехватить инициативу команда смогла после кулин-брейка на 70-й минуте, чему в немалой степени способствовал гол: на 74-й Лаутаро протащил мяч по центру и решился на дальний удар метров с 30-ти в правый нижний угол – 2:0! На 78-й аргентинец мог принять участие и в третьем взятии ворот, однако Барелла при выходе 2-в-1 против Мерета и пас не отдал, и сам слишком далеко отпустил мяч.

Дженнаро Гаттузо пытался перевернуть игру, на 75-й минуте бросив в бой Лосано, а затем добавив к атаке Малькуи и Кальехона. Впрочем, ни одного опасного момента или хотя бы удара по воротам до завершения основного времени поединка неаполитанцы так и не провели – и даже шесть компенсированных минут ситуацию не исправили. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "нерадзурри".

Таким образом, Интер набрал 79 очков, вернувшись на вторую позицию в турнирной таблице Серии А. Наполи, имея в активе на 20 зачетных баллов меньше, держится на седьмой строчке.