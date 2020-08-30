"Нерадзурри" планируют продать Брозовича, Гальярдини, Мариу, Наингголана и Весино, сообщает Tuttosport.

Интер договорился о трансфере Видаля, – СМИ

Отмечается, что хорват потерял свою неприкосновенность из-за последних инцидентов с его участием. Жоау Мариу и Наингголан оказались ненужными тренерскому штабу, а из-за травматичности Весино уругвайцу будет сложно найти новый клуб. А вот по Гальярдини вроде есть предложения, которые уже изучаются миланским клубом.

Интер уже определился с игроками, которыми усилит клуб. Фаворитами считаются Ндомбеле и Видаль – оба хавбека оказались ненужными в Тоттенхэме и Барселоне соответственно.

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