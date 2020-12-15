Антонио Конте нужно серьезно почистить состав перед возможными приобретениями, сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Некоторым игрокам лучше уйти": Конте анонсировал чистку в Интере после фиаско с Шахтером и вылета из Лиги чемпионов

По меньшей мере 4 игрока рискуют покинуть Интер зимой. Это Наингголан, Весино, Пинамонти и Эриксен. Конте четко дал понять, что на этих исполнителей он не рассчитывает и лучше пополнить бюджет их продажей. Будущее Ивана Перишича также туманно. Хорват не показывают выского уровня по возвращении из Баварии, поэтому его могут отпустить в случае правильного предложения.

Добавим, что Интер расписал нулевую ничью с Шахтером и вылетел из Лиги чемпионов. Дела миланцев в чемпионате значительно лучше – второе место и всего 3 очка отставания от Милана.

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