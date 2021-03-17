Жертвами чистки могут стать Артуро Видаль, Раджа Наингголан и Матиас Весино, сообщает Calciomercato.

Интер рискует остаться без своего лидера до конца сезона – на завтра назначена операция

Интер в условиях финансового кризиса вынужден сокращать зарплатную ведомость. Вышеупомянутая тройка получает немало, а местом в основе может похвастаться только Видаль (Наингголан вообще арендован Кальяри). Продажа полузащитников может сэкономить для "нерадзурри" около 30 млн евро – минус 20 млн евро зарплат и потенциальные 8-10 млн за Весино, который еще имеет хоть какой-то спрос на рынке.

Добавим, что Интер уверенно возглавляет таблицу Серии А, оторвавшись от второго места на 9 очков после 27 туров.

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