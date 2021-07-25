"Лукаку является неприкасаемым этим летом – совершенно точно. Он ключевой игрок Интера", – цитирует Маротта Mediaset.

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Действующий контрак бельгийца с миланским клубом рассчитан до лета 2024-го. По информации СМИ, в услугах 28-летнего форварда заинтересованы Челси и Манчестер Сити. Портал transfermarkt оценивает Ромелу в 100 млн евро.

В прошлом сезоне Серии А Лукаку сыграл в 36-ти поединках, в которых отметился 24-ю голами и 11-ю ассистами. Напомним, Интер остается действующим чемпионом Италии.

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