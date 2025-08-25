Полузащитник Кристьян Асллани перешел из Интера в Торино.

Торино на своем официальном сайте объявил об аренде Кристьяна Асллани. Сообщается, что соглашением между клубами предусмотрена опция выкупа контракта 23-летнего албанского футболиста.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо писал, что Торино за годичную аренду Асллани заплатит 1,5 миллиона евро, а опция выкупа составит 12 миллионов евро. В случае выкупа контракта Асллани туринским клубом Интер получит 20% от суммы следующей продажи футболиста.

Кристиан Асллани летом 2022 года перешел из Эмполи в Интер на правах аренды. Впоследствии контракт футболиста был выкуплен за около 15,7 млн евро.

В составе "нерадзурри" албанский футболист сыграл 99 официальных матчей, забил 4 гола и отдал 5 ассистов. В прошлом сезоне он забил "сухой лист" в ворота Удинезе в Кубке Италии.

В Интере Асллани выполнял функции резервиста Хакана Чалханоглу.