Игрок сборной Австрии Валентино Лазаро попытается все же закрепиться в итальянском чемпионате.

26-летний защитник, который может сыграть по всему правому флангу, будет выступать за Торино на правах аренды из Интера. Соглашение содержит опцию выкупа, сообщает пресс-служба "быков" .

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Валентино перебрался в "нерадзурри" летом 2019-го за более чем 22 млн евро из Герты. Но добиться успеха на Сан-Сиро австрийцу не удалось (всего 11 матчей), поэтому он трижды отправлялся в аренду – Ньюкасл, Боруссия Менхенгладбах и Бенфика. Контракт с Интером рассчитан еще на два года.

К слову, Торино завершил прошлый сезон Серии А на десятой строчке. Кампания 2022/23 начнется для туринцев 6 августа матчем против Палермо в Кубке, а 13 числа состоится первый тур чемпионата.

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