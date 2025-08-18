Аталанта объявила о переходе Никола Залевски из Интера. 23-летний игрок подписал контракт на четыре года с опцией продления еще на два сезона.

Как сообщает Фабрицио Романо, Аталанта заплатила за трансфер Залевски Интеру 17 миллионов евро. Никола присоединился к "неррадзури" в феврале 2024 года, перейдя из Ромы. Всего за Интер он сыграл в 17 матчах, оформив 1+1 по системе гол+пас.

К слову, в составе Ромы Залевски стал не желанным игроком в прошлом году. Дело в том, что его подозревали в "сливе" информации из раздевалки в СМИ, а еще он конфликтовал с Довбиком, у которого хотел забрать право пробивать пенальти.

