На своем официальном сайте Марсель сообщил о переходе Бенжамена Павара. Интер отпустил 29-летнего француза в аренду.

По информации Джанлуки Ди Марцио, провансальцы заплатят Интеру за аренду Бенжамена Павара 2,5 миллиона евро. У Марселя будет право выкупить игрока за 15 миллионов евро.

К слову, Бенжамен Павар в составе сборной Франции стал чемпионом мира в 2018 году, серебряным призером ЧМ-2022 и победителем Лиги наций-2021. Его мячу ворота Аргентины на чемпионате мира в России признан ФИФА лучшим голом турнира.

Павар перешел в Интера в 2023 году и успел сыграть 70 матчей, отметившись голом и четырьмя передачами. С "нерадзурри" он выиграл Серию А (2024), Суперкубок Италии (2023) и дошел до финала Лиги чемпионов (2025).

До этого защитник выступал за Лилль, Штутгарт и Баварию, в составе которой собрал полный комплект международных и национальных трофеев.

