Интер открыл футбольную академию в Украине – экс-звезда миланцев присутствовал на церемонии

Академия миланского Интера в Украине будет называться Арсенал Сити.

"Играть в футбол – мечта каждого ребенка, благодаря спортивным ценностям у них также есть возможность развивать человеческие качества. Благодаря академии Интера, и умением ее тренеров, все это может произойти.

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Я счастлив, что детские мечты могут стать реальностью благодаря нашей академии. Уверен, сотрудничество с таким серьезным и способным партнером, как харьковский Арсенал, означает, что кроме спортивных ценностей мы также сможем делиться этическими и моральными", – цитирует Тольдо официальный сайт Интера.

Отмечается, что в первые дни проекта будут работать два тренера итальянского клуба, чтобы координировать и обучать украинских специалистов. Это старший технический директор Альдо Монтинаро и тренер академии Интера Сиди Отман Эль-Джаухари. Второй останется в Украине в качестве первого постоянного тренера.

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