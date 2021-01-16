Венеция из Серии Б объявила о подписании 18-летнего форварда на своем официальном сайте. Себастьяно перебрался в расположение "крылатых львов" на правах аренды.

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Форвард Интера в Венеции будет выступать под 70 номером до конца текущего сезона. Первую часть кампании 2020/21 Эспозито провел в СПАЛе, где сыграл 14 поединков, забил два мяча и отметился ассистом. Себастьяно также выступает за молодежную сборную Италии и считается одним из самых больших талантов.

К слову, Венеция расположилась на 9 строчке турнирной таблицы Серии Б, отставая от лидера на девять зачетных пунктов.

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