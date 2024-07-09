Интер на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарём Дженоа Жозепом Мартинесом. Согласно инсайдеру Николо Скире, трансфер обошёлся "нерадзурри" в 15,5 млн евро, включая бонусы. В мае вратарю исполнилось 26 лет, в прошлом сезоне он дебютировал в Серии А.

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До перехода в РБ Лейпциг в 2020 год Мартинес провел некоторое время в академиях Барселоны и Лас-Пальмаса, а затем в 2022 году перешел в Дженоа на правах аренды. Впоследствии "грифоны" выкупили его за 3,5 млн евро.

Мартинес стал шестым испанским игроком в истории Интера. Считается, что в следующем сезоне он станет дублёром Янна Зоммера, а через год полностью заменит его в основном составе команды.

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