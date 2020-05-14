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Интер определился с приоритетными трансферами – хавбек Барселоны плюс две звезды бесплатно

11:02 78 Читати українською
Интер определился с приоритетными трансферами – хавбек Барселоны плюс две звезды бесплатно
Антонио Конте / Getty images

Миланский Интер планирует солидную трансферную кампанию в летнее межсезонье.

Главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте хочет, чтобы команда в летнее трансферное окно усилилась тремя опытными игроками, сообщает Sky Sport Italia.

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По информации издания, речь идет о полузащитнике Барселоны Артуро Видале, нападающемо ПСЖ Эдинсоне Кавани и вингере Наполи Дрисе Мертенсе. Отмечается, что вероятность подписания этих игроков, будет зависеть от того, состоится ли трансфер Лаутаро Мартинеса, на которого претендуют мадридский Реал и Барселона.

Предполагается, что Кавани и Мертенс (оба после завершения сезона станут свободными агентами) заменят Мартинеса и чилийца Алексиса Санчеса, который выступает за Интер на правах аренды. В то же время Видаль был в списке трансферных приоритетов итальянского клуба еще прошлой зимами.

Антонио Конте считает подписание опытных исполнителей необходимым, чтобы иметь возможность бороться за трофеи уже в следующем сезоне.

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Теги
Италия Дрис Мертенс Дрис Мертенс Интер Интер Антонио Конте Антонио Конте Артуро Видаль Артуро Видаль Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани
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