Интер определился с потенциальной заменой Мартинеса

На чемпионат Италии ожидает громкий переход.

Нападающий Наполи Дрис Мертенс стал трансферной целью Интера, сообщает Le Soir.

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Именно 32-летний бельгиец должен стать заменой Лаутаро Мартинеса, который летом, вероятно, присоединится к Барселоне. Контракт Дриса с неаполитанцами подходит к концу, поэтому игрок может достаться Интеру бесплатно.

В нынешнем сезоне Серии А Мартинес провел 18 матчей, в которых отметился 5-ю голами и 4-мя ассистами.

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