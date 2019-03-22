Интер определился с ценой Икарди

Руководство миланского Интера готово продать опального нападающего Мауро Икарди и уже определилось с приемлемой суммой отступных.

"Нерадзурри" будут рассматривать все предложения по аргентинцу, начиная с 50 млн евро, сообщает Marca.

Икарди вернулся к тренировкам с Интером впервые после лишения капитанской повязки

Согласну контракту Икарди с Интером ранее была предусмотрена клаусула в размере 110 млн евро, которая распространяется на иностранные клубы. Но теперь миланцы готовы отпустить 26-летнего форварда за меньшую сумму.

Проблемы во взаимоотношениях Икарди с Интером начались в феврале. Сначала клуб лишил его капитанской повязки за отказ подписать новый контракт, а затем игрок отказался ехать на матч Лиги Европы против венского Рапида. Дальнейшие матчи аргентинский нападающий пропустил из-за якобы травмы колена.

В сезоне 2018/19 Мауро Икарди провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей. Интерес к игроку ранее приписывали туринскому Ювентусу, Наполи и мадридскому Реалу.