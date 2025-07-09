Итальянский клуб готов рассмотреть трансфер полузащитника лишь при условии оперативной сделки и минимальной суммы в 30 миллионов евро, сообщает Джанлука Ди Марцио.

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Сообщается, что сейчас Чалханоглу остается важной фигурой в центре поля для "нерадзурри", и если он успеет присоединиться к команде на предсезонных сборах, его автоматически будут считать неприкосновенным. Интер настроен только на быструю сделку.

Контракт игрока действует до лета 2027 года, а по итогам прошлого сезона он провел 47 матчей, отметившись 11 голами и 8 результативными передачами.

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