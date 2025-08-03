Мейсон Гринвуд, который в прошлом сезоне блестяще проявил себя в Марселе, попал в шортлист нового топ-клуба – по информации Corriere dello Sport, англичанин оказался на радаре Интера.

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За Гринвудом сейчас следят Атлетико, Ювентус, Лацио и клубы из Саудовской Аравии, но главным фаворитом на подписание форварда считается Интер.

Миланцы сначала пытались подписать Адемолу Лукмана из Аталанты, но после нескольких отказов на предложения до 45 миллионов евро решили переключить внимание на Гринвуда. Марсель не намерен продавать игрока дешево – половина суммы трансфера, согласно договоренности, уйдет бывшему клубу игрока – Манчестер Юнайтед. Напомним, что Мейсон Гринвуд, которого обвиняли в насилии, не понадобился английскому клубу. Форвард перебрался во Францию в прошлом году, подписав контракт с Марселем.

В сезоне 2024/25 англичанин забил 22 гола в 36 матчах во всех турнирах и помог команде вернуться в Лигу чемпионов.

Transfermarkt оценивает Гринвуда в 40 миллионов евро. Контракт игрока с Марселем действует до 2029 года.

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