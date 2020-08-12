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Интер оформит трансфер Тонали после завершения Лиги Европы – известна зарплата "нового Пирло"

17:57 - Читати українською
Интер оформит трансфер Тонали после завершения Лиги Европы – известна зарплата "нового Пирло"
Сандро Тонали / АР

Интер близок к согласованию трансфера полузащитника Брешии Сандро Тонали.

Последние подробности перехода должны решиться после завершения Лиги Европы, информирует Corriere dello Sport.

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Интер не переживает из-за слухов об интересе к 20-летнему игроку со стороны ПСЖ и Ювентуса. Тонали хочет продолжить карьеру именно в составе "нерадзурри", переговоры с Брешией также должны пройти без проблем. "Новый Пирло" получит в Милане контракт на пять лет с зарплатой 3,5 млн евро за сезон.

Напомним, Интер является соперником Шахтера в полуфинале Лиги Европы, который состоится 17 августа. Финал турнира запланирован на 21 августа.

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