Интер официально расторг контракт с Видалем – ветерана ждут за океаном
23:31 - Читати українською
Интер и Артуро Видаль не захотели отработать свое соглашение до конца.
Миланцы на своем официальном сайте объявили о досрочном разрыве контракта с обоюдного согласия.
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Видаль перешел из Барселоны в Интер 2 года назад. В составе "нерадзурри" чилиец успел провести 70 матчей и отличиться 4 голами. Хавбек выступал в Европе 15 лет, защищая цвета Байера, Ювентуса, Баварии, Барсы и Интера.
Следующий клуб Видаля уже также известен – бразильский Фламенго готов приютить 35-летнего ветерана.
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