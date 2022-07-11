Интер и Артуро Видаль не захотели отработать свое соглашение до конца.

Миланцы на своем официальном сайте объявили о досрочном разрыве контракта с обоюдного согласия.

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Видаль перешел из Барселоны в Интер 2 года назад. В составе "нерадзурри" чилиец успел провести 70 матчей и отличиться 4 голами. Хавбек выступал в Европе 15 лет, защищая цвета Байера, Ювентуса, Баварии, Барсы и Интера.

Следующий клуб Видаля уже также известен – бразильский Фламенго готов приютить 35-летнего ветерана.

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