Интер сообщил об уходе Эмиля Аудеро, Хуана Куадрадо, Дэви Классена, Стефано Сенси и Алексиса Санчеса.

Интер получил именитого президента после смены владельцев

Аудеро вернулся в Сампдорию, из которой он был арендован, а у остальных завершились контракты с "нерадзурри". Голкипер сыграл за сезон только в 6 матчах, в которых пропустил 8 голов.

Алексис Санчес перебрался в Интер из Манчестер Юнайтед бесплатно в 2020 году, сыграл в 142 матчах, отметившись 24 голами и 28 ассистами, а в свое время блистал в составе Барселоны и Арсенала. Классен провел за Интер лишь прошлый сезон (18 матчей без результативных действий), как и Куадрадо – 12 матчей и 2 ассиста. Колумбиец до этого выступал за Ювентус, с которым доходил до финала Лиги чемпионов.

Сенси присоединился к Интеру в 2020 году, но отправлялся в аренды в Сампдорию и Монцу. В общем, Стефано провел за "нерадзурри" 57 матчей (4 гола и 5 ассистов).

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Una stagione, due , e i tuoi

Gracias, Juan #ForzaInter — Inter (@Inter) July 1, 2024

Il Campeón è tornato per la seconda stella ?

Gracias Alexis #ForzaInter — Inter (@Inter) July 1, 2024

La magia ad ogni tocco ?

Grazie, Stefano #ForzaInter — Inter (@Inter) July 1, 2024

Volando su ogni pallone ️?

Grazie Emil #ForzaInter — Inter (@Inter) July 1, 2024