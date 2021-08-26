Интер объявил о переходе 27-летнего аргентинского нападающего. Хоакин Корреа перешел в миланский клуб на правах годичной аренды. Летом 2022-го Интер обязан выкупить права на игрока, контракт которого будет рассчитан до 30 июня 2025-го, информирует официальный сайт "нерадзурри".

Интер официально отпустил форварда к новичку Серии А

Лацио получит за аренду аргентинца 5 млн евро. Корреа выступал за римский клуб с 2018 года, в прошлом сезоне забил 8 голов и отдал 4 ассиста в Серии А. Наивысшее достижение в футболке "орлов" – Кубок Италии 2018/19 и забитый гол в финале против Аталанты.

Летом этого года Хоакин Корреа стал победителем Копа Америка в составе сборной Аргентины, отыграв на турнире три неполных матча.

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