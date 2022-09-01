"Нерадзурри" в своем твиттере сообщили о приходе центрального защитника Лацио Франческо Ачерби.

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Защитник сборной Италии перебрался в Интер на правах аренды и будет выступать под 15-м номером.

Добавим, что Ачерби выступает за Лацио с 2018 года и имеет опыт поединков за сборную Италии – 15 поединков и 1 забитый мяч. В прошлом сезоне Франческо отыграл 36 поединков за "орлов", отличившись 4 голами и 2 ассистами.

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