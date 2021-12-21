Миланский клуб утверждает об отсутствии каких-либо нарушений в своей финансово-хозяйственной деятельности.

Сегодня, 21 декабря, финансовая гвардия Италии провела обыск в офисе "нерадзурри". Миланский клуб подозревают в преднамеренном завышении доходов с помощью ряда сомнительных трансферов.

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"Интер подтверждает, что предоставил необходимую документацию касательно ухода отдельных игроков в сезонах 2017/18 и 2018/19. Запрос поступил от прокуратуры Милана о проверке регулярного учета соответствующего прироста капитала.

Финансовая отчетность клуба составлена ​​с соблюдением строжайших принципов бухгалтерского учета. Ни один член Интера не находится под следствием. Как говорится в сообщении прокуратуры, речь идет только о предварительном расследовании", – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее в поле зрения правоохранительных органов попали Ювентус, Аталанта, Дженоа, Наполи и Сампдория. В офисе туринского клуба тоже провели обыски и изъяли финансовые документы. Следствие по делу, которое может стать самым громким с 2006-го и тамошнего Кальчополи, продолжается.

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