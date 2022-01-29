Сампдория в своем твиттере объявила о приходе хавбека Стефано Сенси на правах аренды. Соглашение с генуэзцами рассчитано до конца текущего сезона.

Сампдория перехватила Супрягу в последний момент, у украинца уже был согласованный трансфер в другой клуб, – журналист

Интересно, что одноклубником хавбека может стать Владислав Супряга, которого активно сватают в Сампдорию.

К слову, Сенси провел 12 поединков за Интер в текущем сезоне во всех соревнованиях, в которых забил 1 гол. Сампдория же находится вблизи зоны вылета – генуэзцы занимают 16 место с 20 очками.

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