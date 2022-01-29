Интер официально отпустил своего хавбека в Сампдорию
Полузащитник Интера Стефано Сенси продолжит сезон 2021/22 в составе Сампдории.
Сампдория в своем твиттере объявила о приходе хавбека Стефано Сенси на правах аренды. Соглашение с генуэзцами рассчитано до конца текущего сезона.
Сампдория перехватила Супрягу в последний момент, у украинца уже был согласованный трансфер в другой клуб, – журналист
Интересно, что одноклубником хавбека может стать Владислав Супряга, которого активно сватают в Сампдорию.
К слову, Сенси провел 12 поединков за Интер в текущем сезоне во всех соревнованиях, в которых забил 1 гол. Сампдория же находится вблизи зоны вылета – генуэзцы занимают 16 место с 20 очками.
Автобіографія Озіла: коли змирився з поразкою Шахтарю у фіналі Кубка УЄФА і чому перейнявся ув'язненням Юлії Тимошенко