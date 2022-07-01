Интер официально оформил Мхитаряна и Онана новичками
Итальянский клуб значительно усилился свободными агентами.
Интер зарегистрировал своими игроками Генрика Мхитаряна и Андре Онана, сообщает официальный сайт Серии А. Оба новичка пришли в клуб свободными агентами.
Мхитарян отработал контракт с Ромой и без ограничений выбирал новое место работы. Соглашение армянина с "нерадзурри", как отмечено на Transfermarkt, рассчитано на два года.
Онана согласилась на 5-летнее сотрудничество с Интером, если верить этому же источнику. Камерунский голкипер имел хорошую прессу, но пропустил 10 месяцев из-за дисквалификации и не вернулся в Аяксе на привычный уровень.
Таким образом, Интер оформил уже 4 трансфера этим летом. Ранее вице-чемпионы Италии подписали Ромелу Лукаку и Кристьяна Асллани.
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