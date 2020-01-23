Интер официально объявил о трансфере Мозеса

Хавбек лондонского Челси Виктор Мозес продолжит карьеру в итальянской Серии А.

Миланский Интер договорился с Челси об аренде Виктора Мозеса с правом выкупа, сообщает пресс-служба "нерадзурри".

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К слову, Мозес уже имеет опыт выступлений под руководством нынешнего наставника Интера Антонио Конте, с которым они выиграли АПЛ в сезоне-2016/17 в составе Челси.

Напомним, Мозес на правах аренды выступал за Фенербахче. В текущем сезоне он сыграл за турецкий клуб 7 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал один ассист.

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