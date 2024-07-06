На своем официальном сайте "нерадзурри" подтвердили переход 30-летнего поляка. Петр Зелиньски подписал соглашение с Интером до 2028 года.

Ювентус объявил о трансфере самой популярной футболистки мира

Полузащитник ранее выступал за Наполи, который покинул на правах свободного агента. За неаполитанцев Зелиньски провел 364 матча во всех турнирах. В его активе 51 гол и 46 результативных передач. В составе Наполи поляк добывал титул чемпионат Италии в сезоне 2022/23.

Напомним, что Петр Зелиньски забивал в ворота сборной Украины в товарищеском матче перед Евро-2024, в котором Польша победила со счетом 3:1.

Барса його списала, а він хотів відмовитися від батьківщини, шокував Шахтар і принизив Баварію – уся Німеччина плаче