Противостояние с нотками вендетты. Дело в том, что первая встреча Симоне Индзаги со своей бывшей командой завершилась скандалом. Лацио в Риме забил победный гол, пока игрок Интера лежал на газоне. Никакие апелляции о нарушении неписаных правил фейр-плей не были услышаны. После потасовки "орлы" еще больше закрепили свое преимущество. Между прочим, это поражение стало единственным для действующих чемпионов в нынешнем сезоне.

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На первых минутах отчётного матча нельзя было сказать, что Интер стремится вернуть долги. Игра была очень осторожной. Кто-то даже мог бы назвать ее скучной, и был бы не далек от истины. Действительно, первый удар в сторону ворот мы увидели на 24-й минуте. Санчес зарядил мяч где-то в небо над Сан-Сиро. Правда, до этого был гол Лаутаро. Форвард убежал на свидании с голкипером после изысканной передачи Алексиса. Празднование оказалось преждевременным – VAR начертил все необходимые линии и зафиксировал офсайд.

По-настоящему игра оживилась только в последней трети тайма. Началось все атаками Интера, за которыми начали не успевать защитники гостей. Сначала Стракоша совершил феноменальный сейв после удара Лаутаро. Следом угловой. Мяч достался Бастони, который из зоны полукруга роскошным ударом положил под штангу. Классный и логичный гол Интера. Развить успех не удалось. Более того, первый и единственный гол в первом тайме в сторону ворот Хандановича оказался голевым. Иммобиле оставил в дураках двух опекунов и сравнял счет.

Второй тайм стартовал по сценарию первого. Максимум осторожности – минимум риска. Лишь однажды удалось нарушить спокойствие. Фелипе Андерсон вырезал классную подачу на Милинковича-Савича. Сербу не хватило навыков настоящего бомбардира. Интер ожил, когда до конца игры оставалось полчаса. Увеличения давления защита Лацио не выдержала. Несколько атак удалось отбить, но розыгрыш очередного стандарта стал роковым. Снова Бастони. На этот раз центрбек вырезал голевую подачу на Милана Шриняра.

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Затишье последних минут попытался нарушить Иммобиле. Ему даже удалось забить снова. Офсайд был так очевиден, что арбитрам не понадобилась помощь видеоассистентов. Подопечные Маурицио Сарри действительно пытались устроить штурм. Однако делали это очень неорганизованно. Миланцы спокойно удержали победный счет.

В конце концов, Лацио, который в этот вечер праздновал свой 122-й день рождения, не смог зацепиться хотя бы за ничью и остался на восьмом месте в турнирной таблице. Интер набрал 49 очков, вернув себе лидерство при игре в запасе.