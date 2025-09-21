В воскресенье, 21 сентября, состоялись матчи 4-го тура Серии А. Читайте результаты и подробности на "Футбол 24".

Серия А, 4-й тур

Кремонезе – Парма – 0:0

Торино – Аталанта – 0:3

Голы: Крстович, 30, 38, Сулемана, 34

Фиорентина – Комо – 1:2

Голы: Мандрагора, 6 – Кемпф, 65, Аддаи, 90+4

Интер – Сассуоло – 2:1

Голы: Димарко, 14, Аугусто, 81 – Шеддира, 84

Без Джейми Варди, который не попал даже в заявку из-за чрезмерных нагрузок на тренировках, Кремонезе не смог забить второй тур подряд. Несмотря на это, команда Давиде Николы продолжает находиться в зоне еврокубков. Тем не менее, кремонцы вновь большую часть времени встречи отбивались. Правда, преимущество Пармы было не таким серьезным, как у Вероны в прошлом туре.

Аталанта без проблем разобрала кризисный Торино, который каким-то чудом смог одолеть Рому в третьем туре. Бергамаски решили исход встречи еще до перерыва: Крстович оформил дубль, еще один гол за гостей забил Сулеман. На перерыв Торино уходил под оглушительный свист болельщиков

В этой встрече сыграли Дуван Сапата и Адемола Лукман. Первый – легенда Аталанты, который ушел в Торино и порвал "кресты", поэтому долгое время не играл. Второй – бунтовал целое лето, требуя трансфер в Интер, после чего отказался тренироваться с командой и уехал из Италии.

Фиорентина провела очень сильный первый тайм, и Комо старался не отставать. Мойзе Кин и Роберто Пикколи не реализовали великолепные возможности при счете 1:0, и в середине второго тайма команда Сеска Фабрегаса их за это наказала. На 65-й минуте Кемпф выпрыгнул выше всех и головой замкнул навес Нико Паса. Незадолго до этого Давид Де Хеа совершил сэйв матча после удара Серхи Роберто.

Тем не менее, когда казалось, игра завершится вничью, Аддаи в компенсированное время расшатал Понграчича в чужой штрафной площади – и пробил Де Хеа.

Перед матчем Интера и Сассуоло между командами был абсолютный паритет по победам в Серии А – уникальная ситуация в контексте гранда и в лучшем случае середняка. В этой же встрече Интер подтвердил свой статус фаворита, несмотря на большую ротацию: Кристиан Киву оставил в запасе Лаутаро Мартинеса, Зоммера, Бастони и Мхитаряна.

"Нерадзурри" забили в начале и в конце матча, позволив Сассуоло забить гол престижа на 84-й минуте.

