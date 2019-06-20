Интер обогнал ПСЖ в борьбе за Бареллу

Полузащитник Кальяри Николо Барелла может остаться в Серии А.

Интер приблизился к подписанию Николо Бареллы, сообщает Calciomercato.

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Конкуренцию миланцам в борьбе 22-летнего таланта может составить ПСЖ, который хочет использовать связи своего нового спортивного директора Леонардо, чтобы подписать хавбека.

"Нерадзури" уже ведут переговоры с агентом игрока, отмечается, что сам Николо склоняется больше к переходу именно в Интер.

Решающим фактором в гонке за Бареллу, может стать ценник игрока – 45 млн евро. В прошлом сезоне Серии А полузащитник провел 35 матчей, в которых отметился голом и 4-мя ассистами.

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