Главный тренер Интера Кристиан Киву определился с с заявкой своей команды на Лигу чемпионов. В нее не вошел 22-летний аргентинский защитник Тьяго Паласиос, все остальные игроки, включая новичков, остались на своих местах.

Милан проиграл борьбу за жертву чистки Гвардиолы – перешел к принципиальному сопернику

Нападающий Франческо Пио Эспозито попал в список В. С практической точки зрения ничего не меняется – он сможет играть так же, как и остальные. Это было сделано для того, чтобы "нерадзурри" смогли внести в список А всех своих звезд, включая новичка Аканджи.

Заявка Интера на Лигу чемпионов:

Вратари: Зоммер, Мартинес, Ди Дженнаро;

Защитники: Ачерби, Аканджи, Бастони, Биссек, Карлос Аугусто, Дармиан, Де Врей, Димарко, Дюмфрис;

Полузащитники: Барелла, Чалханоглу, Диуф, Фраттези, Луис Энрике, Мхитарян, Сучич, Зелиньски;

Нападающие: Бонни, Эспозито, Лаутаро Мартинес, Тюрам.

Золотые "нулевые": Шева делает Берлускони подарок на миллион, как Срна ответил на гол Месси, 201 сантиметр в атаке