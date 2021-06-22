Интер объявил о подписании Чалханоглу
20:13 - Читати українською
Турецкий хавбек Хакан Чалханоглу перебрался в лагерь принципиального соперника Милана.
Хакан Чалханоглу оставил свою подпись на контракте с Интером, сообщает официальный сайт "нерадзурри".
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Соглашение о сотрудничестве между турецким футболистом и миланским клубом рассчитано до лета 2024 года. Хакан присоединился к Интеру в статусе свободного агента, последним клубом хавбека был Милан.
В прошлом сезоне Серии А Чалханоглу провел 33 матча, в которых отметился 4 голами и 9-ю ассистами.
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