Хакан Чалханоглу оставил свою подпись на контракте с Интером, сообщает официальный сайт "нерадзурри".

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Соглашение о сотрудничестве между турецким футболистом и миланским клубом рассчитано до лета 2024 года. Хакан присоединился к Интеру в статусе свободного агента, последним клубом хавбека был Милан.

В прошлом сезоне Серии А Чалханоглу провел 33 матча, в которых отметился 4 голами и 9-ю ассистами.

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