Интер разозлился и вышел из борьбы за Лукаку – бельгиец хочет перейти к конкуренту
Форвард Челси Ромелу Лукаку продолжает искать варианты продолжения карьеры.
Миланский Интер долгое время работал над подписанием Ромелу Лукаку на постоянной основе после периода, который играл бельгиец на правах арендного соглашения.
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Впрочем, как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, финалист Лиги чемпионов вышел из борьбы за бельгийского нападающего. Была информация, что этот шаг связан с поведением бельгийца – он перестал отвечать на звонки и стал открытым для перехода в Ювентус, который также вступил в борьбу.
За прошлый сезон Ромелу забил 14 голов и отдал семь голевых передач в 37 матчах.
Челси приобрел форварда у Интера летом 2021 года за 113 миллионов евро, а в прошлом году он выступал в Италии на правах платной аренды за 10 миллионов.