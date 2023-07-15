Миланский Интер долгое время работал над подписанием Ромелу Лукаку на постоянной основе после периода, который играл бельгиец на правах арендного соглашения.

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Впрочем, как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, финалист Лиги чемпионов вышел из борьбы за бельгийского нападающего. Была информация, что этот шаг связан с поведением бельгийца – он перестал отвечать на звонки и стал открытым для перехода в Ювентус, который также вступил в борьбу.

За прошлый сезон Ромелу забил 14 голов и отдал семь голевых передач в 37 матчах.

Челси приобрел форварда у Интера летом 2021 года за 113 миллионов евро, а в прошлом году он выступал в Италии на правах платной аренды за 10 миллионов.